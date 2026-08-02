انقطاع المياه عن مدينة منفلوط وعدد من القرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ، عن انقطاع مياه الشرب بمدينة منفلوط وعدد من القرى إثر حدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة صرف صحي جمريس .



واشارت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إلى ان فرق الصيانة انتقلت الى موقع الكسر وجاري العمل على اصلاحه .

واوضحت الشركة انه تم تشغيل البدائل من الابار الارتوازية بقري مركز منفلوط مع توفير سيارات المياه النقية للمدينة.



وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، لحين انتظام الضغوط وعودة خدمة مياه الشرب إلى طبيعتها، مع استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي