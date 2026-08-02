محافظ أسيوط يتفقد 15 سيارة تاكسي حديثة تمهيدا لترخيصها وبدء تشغيلها

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اصطفاف 15 سيارة تاكسي أجرة حديثة موديلات 2023 فأحدث، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص وبدء تشغيلها بمدينة أسيوط الجديدة، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، و يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، حيث تفقد السيارات واطلع على جاهزيتها الفنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والقانونية قبل إصدار التراخيص النهائية، بما يضمن تقديم خدمة نقل آمنة ومتميزة تليق بالمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدفع بسيارات أجرة حديثة للعمل بمدينة أسيوط الجديدة يمثل خطوة جديدة نحو تحديث أسطول النقل وتحسين مستوى الخدمة، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه السيارات تم اختيارهم مسبقًا من خلال قرعة علنية اتسمت بالشفافية وتكافؤ الفرص، وأن تشغيل السيارات الجديدة عقب استكمال إجراءات الترخيص سيسهم في توفير وسائل نقل أكثر راحة وأمانًا، فضلًا عن خلق فرص عمل ودعم جهود التنمية بالمدينة.

وحرص اللواء محمد علوان على التحاور مع أصحاب سيارات التاكسي الجديدة، مؤكدًا أن المركبات الحديثة تمثل واجهة حضارية للمحافظة، الأمر الذي يتطلب الالتزام بقواعد المرور، وحسن معاملة المواطنين، والمحافظة على مستوى النظافة والمظهر العام للسيارات، بما يعكس الصورة المشرفة لأسيوط الجديدة. كما شدد على استمرار المحافظة في تطوير منظومة النقل الجماعي ودعمها بوسائل نقل حديثة تتواكب مع متطلبات التنمية، وتسهم في تقديم خدمة حضارية وآمنة تلبي تطلعات المواطنين.