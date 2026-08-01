أول مهام عمله .. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الإصابات والطوارئ | صور

أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، مساء اليوم السبت جولةً ميدانية بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية، والوقوف على آليات الاستغلال الأمثل للمساحات والإمكانات المتاحة داخل المستشفى، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واستهدفت الجولة مراجعة مختلف المواقع والمساحات غير المستغلة داخل المستشفى، لبحث أفضل السبل لإعادة توظيفها بما يخدم العملية العلاجية، ويحقق أقصى استفادة من الإمكانات المتوافرة، إلى جانب دراسة توفير أماكن مناسبة ومنظمة لمرافقي المرضى، بما يضمن راحتهم، ويحد من التكدس داخل المستشفى، ويسهم في تحقيق الانضباط وتيسير حركة العمل.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية بمحافظة أسيوط وصعيد مصر، وأن تطويرها لا يقتصر على تحديث الأجهزة أو التوسع في الخدمات الطبية، وإنما يشمل أيضًا حسن استغلال الموارد والمساحات المتاحة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمرضى وذويهم.

كما أكد رئيس الجامعة على استمرار تنفيذ خطط التطوير بالمستشفيات الجامعية وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتحسين بيئة تقديم الخدمة الصحية، والالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يعزز من قدرة المستشفيات الجامعية على أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية بكفاءة وتميز.