تحرير 138 محضرًا للمخابز المخالفة بحملات مكثفة في الغربية .. صور

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملاتها الرقابية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 138 محضرًا تموينيًا وضبط 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 2.05 طن جرى التصرف فيها وتجميعها بالمخالفة للقانون.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

تحرك تنفيذي

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات تستهدف التلاعب بالدقيق المدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ردع مخالفين

وشملت أبرز المخالفات 66 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و22 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضرًا لعدم نظافة المخابز، و15 محضرًا لعدم وجود لوحة إرشادية، و7 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب مخالفات التصرف وتجميع الدقيق البلدي المدعم ومخالفات تموينية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة جميع المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة.

تحرير غرامات فورية

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة على المخابز بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه.