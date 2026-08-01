زيدان يحقق حضورا جماهيريا قياسيا قبل ظهوره الأول مع فرنسا

سجل زين الدين زيدان حضورًا جماهيريًا لافتًا قبل مباراته الأولى مديرًا فنيًا للمنتخب الفرنسي، بعدما نفدت جميع تذاكر مواجهة فرنسا وإيطاليا، المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية، خلال أقل من 24 ساعة من طرحها.



وتقام المباراة على ملعب "استاد فرنسا" الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، فيما أكدت الحسابات الرسمية للمنتخب الفرنسي اكتمال بيع التذاكر.



ويبدأ زيدان مهمته مع "الديوك" خلفًا لديدييه ديشامب، الذي قاد المنتخب لمدة 14 عامًا، وسط آمال بإعادة فرنسا إلى منصات التتويج.

بداية زيدان

وسيخوض المنتخب الفرنسي أول مباراة رسمية بقيادة زيدان أمام تركيا في 25 سبتمبر المقبل خارج الديار، قبل مواجهة بلجيكا بعد ثلاثة أيام، ثم يستضيف المنتخب البلجيكي في باريس يوم 5 أكتوبر، حيث لم يتبق سوى عدد محدود من تذاكر الفئة الأولى، بحسب شبكة "آر إم سي".