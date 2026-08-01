تقارير: آرسنال ينهي الاتفاق مع نيوكاسل على ضم نجمه البرازيلي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية، عن اتمام نادي آرسنال الإنجليزي، التعاقد مع برونو جيماريش، لاعب نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الجاري.

وأشارت إلى أن أرسنال أنهى اتفاقه مع نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع برونو غيماريش في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 80 مليون جنيه إسترليني (547 مليون ريال برازيلي تقريبًا).

ووافق أرسنال على دفع 70 مليون جنيه إسترليني كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء، من أجل حسم صفقة لاعب الوسط البرازيلي.

توقيع العقود

ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن، حيث سيوقع برونو غيماريش على عقد طويل الأمد مع بطل الدوري الإنجليزي.

ولعبت رغبة برونو غيماريش في ارتداء قميص أرسنال دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة، بعدما أبلغ اللاعب المقربين منه برغبته في الانضمام إلى مشروع ميكيل أرتيتا وخوض تحدٍ جديد مع النادي اللندني.