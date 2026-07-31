هاو : حان الوقت المناسب لرحيلي عن نيوكاسل

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن الوقت حان لترك منصبه بعد أن أعلن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تقدم باستقالته، لتنتهي بذلك فترته التي استمرت خمس سنوات في النادي.

وقاد المدرب (48 عاما) نيوكاسل للفوز بأول لقب محلي كبير منذ 70 عاما، عندما أحرز كأس الرابطة عام 2025، كما قاد النادي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا عامي 2023 و2025 خلال فترته.

وقال هاو، الذي سبق له تدريب بيرنلي وبورنموث، في بيان "بعد فترة من التفكير الشخصي، قررت أن الآن هو الوقت المناسب لي للاستقالة من منصبي كمدرب لنيوكاسل يونايتد.

وأضاف: بعد نحو خمس سنوات قدمت فيها حياتي وقلبي وروحي للنادي بطاقة كبيرة،أشعر أن من مصلحتي ومصلحة النادي الاستقالة من المنصب واستعادة النشاط والحصول على قسط من الراحة".

وواصل: "رغم صعوبة اتخاذ هذا القرار، إلا أنني أعلم يقينا أنه القرار الصحيح. لطالما وضعت مصلحة نيوكاسل قبل مصلحتي الشخصية في كل قرار اتخذته خلال فترة وجودي هنا، وهذا القرار ليس استثناء، كان شرفا عظيما لي طوال حياتي أن أكون مدربا لنيوكاسل يونايتد".

رحيل هاو

ويأتي رحيل هاو عقب موسم مخيب للآمال احتل فيه نيوكاسل المركز 12 في الدوري الإنجليزي بعد خسارته 17 بين 38 مباراة. وكانت آخر مباراة قادها مع الفريق الهزيمة 4-1 يوم الأربعاء الماضي أمام بريستول سيتي في مباراة ودية قبل الموسم الجديد.

كما سيغادر المدربون جيسون تيندال وجرايم جونز وستيفن بورشيس وسيمون ويذرستون إلى جانب رئيس الأداء دان هودجز.

وقال نادي نيوكاسل "قبل النادي قرار إيدي، ويود أن يشكره على مساهمته الاستثنائية".

ومن المتوقع أن يخلف هاو المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي يقود حاليا الأهلي السعودي.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الناديين الأهلي ونيوكاسل.

ويأتي هذا التغيير وسط فترة من الاضطرابات الكبيرة في تشكيلة نيوكاسل.

وباع النادي المهاجم السويدي ألكسندر إيساك إلى ليفربول العام الماضي، وسمح منذ ذلك الحين برحيل لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام هوتسبير والجناح الإنجليزي أنتوني جوردون إلى برشلونة.

وقد يغادر القائد برونو جيمارايش ملعب سانت جيمس بارك.