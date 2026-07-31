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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يصطدم بموقف نيوكاسل.. وصفقة لويس هال تتعقد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسلام مقلد

باتت فرص انتقال الظهير الإنجليزي لويس هال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تتراجع بشكل كبير، في ظل تمسك نيوكاسل يونايتد باستمرار اللاعب، إلى جانب تحسن الوضع المالي للنادي بعد صفقات البيع الأخيرة.

مكاسب مالية تمنح نيوكاسل قوة تفاوضية

ووفقًا لصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز"، عزز نيوكاسل موقفه المالي بعد بيع أنتوني جوردون إلى برشلونة مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وساندرو تونالي إلى توتنهام في صفقة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني، ما ألغى حاجة النادي للتفريط في أي لاعب آخر خلال الميركاتو.

وأكدت إدارة النادي أنها لن تدرس بيع أي من نجوم الفريق إلا في حال وصول عرض استثنائي.

50 مليون جنيه لا تكفي لحسم الصفقة

رغم تداول أنباء عن إمكانية إتمام الصفقة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، فإن نيوكاسل لا يرى هذا الرقم كافيًا للتخلي عن اللاعب، الذي يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2029 ويُعد أحد أبرز المواهب الإنجليزية في مركز الظهير الأيسر.

كما أن هال لم يُبدِ أي رغبة في الرحيل أو الضغط على إدارة ناديه، وهو ما يزيد من صعوبة إتمام الصفقة هذا الصيف.

يونايتد قد يؤجل الحسم إلى الصيف المقبل

في المقابل، يواصل مانشستر يونايتد دراسة خياراته، خاصة مع امتلاكه عدة حلول في الجبهة اليسرى، أبرزها لوك شو وباتريك دورجو، إلى جانب إمكانية الاعتماد على هاري أماس أو إعادة ماركوس راشفورد إلى مركز الجناح الأيسر.

وتشير التوقعات إلى أن إدارة "الشياطين الحمر" قد تؤجل التحرك لضم لويس هال إلى الصيف المقبل، عندما يصبح اللاعب أقرب إلى نهاية عقده، وهو ما قد يمنح النادي فرصة أفضل للتفاوض بشروط أكثر مرونة.

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