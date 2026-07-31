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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطأ بسيط يرفع فاتورة الكهرباء.. مسافة تضاعف كفاءة المكيف المتنقل

التكييف
التكييف
أمينة الدسوقي

مع كل موجة حر تضرب المدن في فصل الصيف، يتحول مكيف الهواء إلى البطل الأول داخل المنازل لكن المفاجأة أن كثيراً من المستخدمين يرتكبون خطأً بسيطاً عند وضع المكيف المتنقل، وهو خطأ قد يحرمهم من التبريد الذي يبحثون عنه، ويجبر الجهاز على استهلاك كهرباء أكبر والعمل بجهد مضاعف.

ويؤكد خبراء التبريد أن مكان وضع المكيف لا يقل أهمية عن قوة الجهاز نفسها، إذ إن بضعة سنتيمترات قد تصنع فارقاً كبيراً في الأداء والعمر الافتراضي للمكيف.

50 سنتيمتراً المسافة التي تصنع الفارق

ينصح المختصون بترك مسافة لا تقل عن 50 سنتيمتراً بين المكيف المتنقل والجدار، حتى يتمكن الجهاز من سحب الهواء البارد وطرد الهواء الساخن بحرية دون أي عوائق.

فعندما يوضع المكيف ملاصقاً للجدار أو محاطاً بالأثاث، تتعطل حركة الهواء، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة التبريد وإجبار الجهاز على العمل لساعات أطول للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، وهو ما ينعكس مباشرة على استهلاك الكهرباء.

خرطوم العادم الحلقة التي لا يجب تجاهلها

لا تتوقف أهمية المسافة المناسبة عند تدفق الهواء فقط، بل تمتد إلى خرطوم العادم المسؤول عن إخراج الهواء الساخن إلى خارج الغرفة.

فإذا كان المكيف قريباً جداً من الجدار، يصبح تركيب الخرطوم بالشكل الصحيح أكثر صعوبة، بينما يؤدي وضع الجهاز بعيداً للغاية عن النافذة إلى زيادة طول الخرطوم، ما يقلل من كفاءة طرد الهواء الساخن ويؤثر سلباً في قدرة المكيف على التبريد.

عادات يومية تحسن أداء التكييف

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على رفع كفاءة المكيف المتنقل، أبرزها:

وضع الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة مثل الأفران والأجهزة الكهربائية.

التأكد من إحكام غلق فتحة النافذة حول خرطوم العادم لمنع تسرب الهواء الساخن إلى الداخل.

تنظيف فلتر الهواء بصورة دورية لضمان تدفق الهواء بكفاءة.

ترك مساحة كافية حول الجهاز وعدم تغطيته أو إحاطته بالأثاث.

لماذا يفضل البعض المكيف المتنقل؟

يتميز المكيف المتنقل بسهولة الاستخدام وعدم حاجته إلى تركيب معقد، كما يمكن نقله بسهولة بين الغرف، مما يجعله خياراً مناسباً للمستأجرين أو لمن يرغبون في تبريد غرفة محددة دون الحاجة إلى تشغيل نظام تكييف كامل.

ورغم هذه المزايا، فإنه غالباً ما يقدم قدرة تبريد أقل من أجهزة التكييف الثابتة أو أنظمة التكييف المركزي، كما قد يكون أكثر ضجيجاً ويحتاج إلى عناية وصيانة دورية للحفاظ على كفاءته.

نصائح للحفاظ على عمر المكيف وتقليل الأعطال

يمكن إطالة العمر الافتراضي للمكيف المتنقل من خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة، أهمها تنظيف الفلاتر مرة كل أسبوعين خلال موسم الصيف، وعدم تشغيل الجهاز على أقل درجة حرارة لفترات طويلة، وإيقافه عند مغادرة الغرفة لفترات ممتدة كما يُفضل فحص خرطوم العادم بشكل دوري للتأكد من خلوه من الانحناءات أو الانسدادات، وتنظيف فتحات التهوية من الأتربة، واستخدام منظم للتيار الكهربائي لحماية الجهاز من تقلبات الكهرباء.

وفي نهاية الموسم، يُنصح بتنظيف المكيف جيداً وتجفيفه قبل تخزينه في مكان جاف بعيداً عن الرطوبة، وهي خطوات بسيطة تحافظ على كفاءة الجهاز لسنوات وتقلل الحاجة إلى الصيانة المكلفة.

ويبقى الالتزام بطريقة الاستخدام الصحيحة هو العامل الأهم للحصول على تبريد فعال، وخفض استهلاك الكهرباء، وإطالة العمر التشغيلي للمكيف، حتى في أكثر أيام الصيف حرارة.

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