ارتفاع عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة لـ 34 شخصا

أفادت مصادر أمنية إسبانية بارتفاع الوفيات أثناء محاولة أعداد كبيرة من المهاجرين العبور من المغرب إلى سبتة لـ34 شخصا .



وذكرت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي تمكنوا من الوصول إلى سبتة، معظمهم سباحةً، قادمين من السواحل المغربية.



فيما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن ما وقع البارحة في سبتة هجوم ضد السيادة الوطنية وسنستخدم كل إمكانيات الدولة للدفاع عنها.



وذكر رئيس الحكومة الإسبانية في تصريحات له : نتعاون مع المغرب لمحاربة منظمات التهريب ونأسف لعدد الوفيات التي خلفتها الأزمة في سبتة



وختم رئيس الحكومة الإسبانية تصريحاته : أشكر السلطات المغربية على استعدادها للتعاون بشأن إعادة المهاجرين.



