قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر
أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11
حماس: تعاملنا مع عملية التفاوض ومقترحات الوسطاء بمسئولية وإيجابية
طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي
تحسن حالة البحر.. تغيير ألوان رايات الشواطئ بالإسكندرية ظهر اليوم
إيران: لا يمكن المرور في مضيق هرمز بسبب عمليات القوات الأمريكية
وزير البترول: إمدادات الغاز والوقود مُؤَمَّنة بالكامل وخطط الطوارئ أثبتت جاهزيتها
في أجواء روحانية.. حسام حسن وزوجته وأولاده يؤدون مناسك العمرة
مصرع عاملين في انقلاب سيارة نقل ببني مزار بالمنيا
كل ما تريد معرفته عن الدوري المصري 2026-2027.. الموعد والقرعة ونظام البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة ترامب.. مجلس السلام ينشر بنود خارطة الطريق الخاصة بغزة

مجلس السلام
مجلس السلام
محمود نوفل

نشر "مجلس السلام" الخاص بغزة  بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب والتي تنص على إلتزام جميع الأطراف بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة.

وتضمنت الخارطة أيضا :  الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية

واشتملت كذلك على تهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بالإضافة إلى إلتزام "إسرائيل" باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير.

كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ

وكذلك ؛ يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق خلال 14 يوما من موافقة الأطراف عليها ، بعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية إلى القطاع وتبدأ تولي مسؤولياتها.

ووفق شروط الاتفاق ؛ فمن المقرر ان يكون الانتقال من مرحلة إلى التالية مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة .

كما ستتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة أي انتهاكات من قبل أي طرف عبر آلية مراقبة معززة 

غزة اتفاق غزة مجلس السلام الخاص بغزة حماس اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

ترشيحاتنا

تدريب القومي للمرأة

قومي المرأة ينظم عدة مبادرات مجتمعية لفتيات برنامج نورة بـ أسيوط

المشروعات الزراعية في مصر

وفد أوغندي يتفقد عددا من المشروعات الزراعية في مصر

كبار السن

الصحة: مبادرة رعاية كبار السن تقدم خدماتها لـ2.9 مليون مواطن

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد