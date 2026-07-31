خطة ترامب.. مجلس السلام ينشر بنود خارطة الطريق الخاصة بغزة

نشر "مجلس السلام" الخاص بغزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب والتي تنص على إلتزام جميع الأطراف بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة.

وتضمنت الخارطة أيضا : الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية

واشتملت كذلك على تهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بالإضافة إلى إلتزام "إسرائيل" باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير.

كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ

وكذلك ؛ يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق خلال 14 يوما من موافقة الأطراف عليها ، بعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية إلى القطاع وتبدأ تولي مسؤولياتها.

ووفق شروط الاتفاق ؛ فمن المقرر ان يكون الانتقال من مرحلة إلى التالية مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة .

كما ستتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة أي انتهاكات من قبل أي طرف عبر آلية مراقبة معززة