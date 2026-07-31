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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط مفاجئ من برشلونة قبل مواجهة الأهلي الودية

برشلونه
برشلونه
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن كواليس جديدة بشأن معسكر النادي الأهلي المرتقب في إسبانيا، مؤكدًا أن الجهاز الإداري أجرى تعديلات على برنامج المباريات الودية، بالتنسيق مع نادي برشلونة.

الأهلي

وقال محمد المحمودي إن الأهلي كان قد استقر في وقت سابق على خوض مباراة ودية أمام فالنسيا على ملعب "ميستايا" خلال معسكره في إسبانيا، إلا أن الفكرة تم إلغاؤها بعد قرار النادي إقامة المعسكر بالكامل داخل مدينة برشلونة.

وأوضح أن الأهلي سيخوض خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية، الأولى أمام فريق من دوري الدرجة الثالثة الإسباني، والثانية أمام فريق من دوري الدرجة الثانية، قبل مواجهة برشلونة في ختام المعسكر.

وأضاف المحمودي أن نادي برشلونة وضع عددًا من الشروط الخاصة بالمباراة، أبرزها أن تكون آخر مباراة ودية يخوضها الأهلي قبل مواجهة الفريق الكتالوني قبل موعد اللقاء بخمسة أيام على الأكثر، إلى جانب طلبه عدم إذاعة المباراتين الوديتين السابقتين، حتى يكون الظهور الأول للأهلي في المعسكر أمام برشلونة.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على لافيينا بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية جديدة أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب مختار التتش، لتكون آخر تجاربه الودية في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا.

ويهدف الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، وتجربة عدد من الخطط والتكتيكات، قبل انطلاق الموسم الجديد وخوض المعسكر الخارجي في إسبانيا.

برشلونه الأهلي الزمالك

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