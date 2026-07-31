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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهم بابتزاز شقيقته بصور وفيديوهات في أسيوط

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بابتزاز شقيقته بصور وفيديوهات وآخر على ذمة التحقيقات. 

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين لقيامهما بتهديدها بنشر صور شخصية لها بمواقع التواصل الاجتماعى بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة الغنايم من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بفقدها هاتفها المحمول وأضافت أن الهاتف كان بحوزة شقيقها (عاطل ، له معلومات جنائية)، وعقب ذلك ورد لها إتصال هاتفى من أحد الأشخاص يقوم بتهديدها بنشر صورها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى، وإتهمت (شخصين) بالعثور على هاتفها المحمول وتحصلهما على صورها الخاصة من خلاله وتهديدها بها .

بإجراء التحريات تبين قيام شقيق المبلغة بمغافلتها وسرقة هاتفها وتسليمه لأحد الأشخاص (عنصر جنائى) مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على إبتزاز شقيقته وتهديدها بنشر صورها الخاصة للتحصل منها على مبالغ مالية (تم ضبطهما) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

نيابة احالة شقيقته سرقة ابتزاز

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