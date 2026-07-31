طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي

أثار طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل بعدما تحدث عن مستقبل مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، مشيرًا إلى أن احتراف اللاعب في الدوري البلغاري قد يكون خطوة تمهيدية للانتقال إلى الأهلي في وقت لاحق.

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وقال طارق يحيى، خلال ظهوره في برنامج اللعيب: "احتراف حسام عبد المجيد مخطط يروح بلغاريا علشان يرجع الأهلي عن طريق كوبري.. وسجل عندك من دلوقتي"، في تصريح أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التصريح في ظل الجدل المستمر حول مستقبل حسام عبد المجيد وإمكانية رحيله عن الزمالك، خاصة مع تزايد الأنباء حول اهتمام أندية خارجية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات.