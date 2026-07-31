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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل عبد الصمد الزلزولي يحسم الجدل.. لا مفاوضات مع روما واللاعب مستمر في إسبانيا

عبد الصمد الزلزولي
عبد الصمد الزلزولي
إسلام مقلد

حسم وكيل أعمال المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس، الجدل المثار حول مستقبله، مؤكدًا أن اللاعب لن ينتقل إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيواصل مشواره في الدوري الإسباني.

وقال وكيل اللاعب، أليخاندرو كاماينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": “قرار اللاعب تم اتخاذه بالفعل، الزلزولي سيبقى في إسبانيا، ولم تكن هناك أي مفاوضات مع روما.”

المطالب المالية أوقفت الصفقة

ورغم اهتمام النادي الإيطالي بالتعاقد مع الجناح المغربي، فإن ريال بيتيس تمسك بالحصول على 50 مليون يورو على الأقل للموافقة على رحيله، وهو رقم يقترب من قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 60 مليون يورو، ما أدى إلى توقف المفاوضات.

برشلونة يترقب.. وبيتيس يراهن على الزلزولي

كان برشلونة يراقب تطورات الملف، بعدما احتفظ بنسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب منذ انتقاله إلى بيتيس في 2023، وهو ما كان سيمنحه عائدًا ماليًا يتراوح بين 10 و15 مليون يورو في حال إتمام الصفقة.

يأتي قرار استمرار الزلزولي بعد أفضل مواسمه مع بيتيس، إذ شارك في 43 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 13 آخرين، رغم غيابه عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة في أربطة الركبة، بينما يستعد لخوض تجربة جديدة مع الفريق الأندلسي في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

عبد الصمد الزلزولي الزلزولي ريال بيتيس روما الدوري الإسباني

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