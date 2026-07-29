إغلاق ملعب رايو فاليكانو قبل انطلاق الدوري الإسباني

قررت السلطات في مدريد إغلاق ملعب رايو فاليكانو ومنع الفريق من استخدام ملعب “فاليكاس” حتى إشعار آخر؛ بسبب مخاوف صحية وأمنية خطيرة.

وجاء السبب الأبرز هو الاشتباه في ارتباط الملعب بخطر انتشار “داء الفيالقة”، وهو مرض رئوي قد ينتج عن استنشاق رذاذ مياه ملوث ببكتيريا الليجيونيلا.

وكشف تقرير التدقيق، عدة مخالفات في ملعب “فاليكاس”، أبرزها:

- مخاطر نشوب حرائق بسبب تراكم النفايات.

- أعطال في الأنظمة الكهربائية.

- تهالك أجزاء من المدرجات والمقاعد.

- انتشار الحشرات داخل محيط الملعب.

- عدم الالتزام بفحص جودة المياه وفق متطلبات السلطات.

وقال مسؤول الرياضة في مدريد، ماريانو دي باكو: «وصلنا إلى نقطة اللاعودة... تم توثيق الإهمال في أعمال الصيانة، وما حدث غير مقبول».

وتتبقى أقل من 3 أسابيع على انطلاق موسم الدوري الإسباني 2026-2027.

ويخوض الجولة الأولى كل من رايو فاليكانو وإشبيلية (خارج الأرض)، أما الجولة الثانية فتكون بين رايو فاليكانو و ألافيس، لكن مصير المباراة على ملعب فاليكاس- الذي يتسع لـ 14,708 متفرجين - لا يزال غامضًا.