الكشف عن مواعيد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2027/2026

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/2027، وذلك عقب إجراء قرعة “الليجا” أمس الثلاثاء.

ويخوض الفريقان مواجهتين من العيار الثقيل خلال الموسم الجديد، حيث تُقام المباراة الأولى على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة، بينما يستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” مواجهة الدور الثاني بين الغريمين.

وكان ريال مدريد قد حسم مواجهة الدور الأول في الموسم الماضي لصالحه بالفوز 2-1، قبل أن يرد برشلونة في لقاء الدور الثاني بانتصار بنتيجة 2-0.

وفي الموسم الجديد، يلتقي الفريقان لأول مرة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على أن تُقام مواجهة الإياب في الجولة الخامسة والثلاثين.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة العاشرة يوم 25 أكتوبر 2026، وتستضيفها مدينة برشلونة، بينما تبدأ منافسات الجولة الخامسة والثلاثين يوم 9 مايو 2027، وتُقام فيها مباراة الإياب في مدريد.

ويترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهتي الكلاسيكو باعتبارهما من أبرز قمم الموسم في الليغا الإسبانية.