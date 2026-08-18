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ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026؛ لتسجل مختلف الأعيرة زيادة جديدة مقارنة بأسعار أمس، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية والجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7137 جنيهًا

عيار 21: 6244.88 جنيه

عيار 18: 5352.75 جنيه

عيار 14: 4163.25 جنيه

أوقية الذهب: 221985.51 جنيه

الجنيه الذهب: 49959 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار السبائك الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، مقابل 7131 جنيهًا أمس، بارتفاع قدره 6 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6244.88 جنيه، مقارنة بـ 6239.62 جنيه أمس، بزيادة بلغت 5.26 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5352.75 جنيه، مقابل 5348.25 جنيه أمس، بزيادة 4.50 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4163.25 جنيه، مقارنة بـ4159.75 جنيه أمس، بزيادة قدرها 3.50 جنيه.

وعلى مستوى الذهب عالميًا، ارتفع سعر أوقية الذهب في السوق المحلية إلى 221985.51 جنيه، مقابل 221798.89 جنيه أمس، بزيادة بلغت 186.62 جنيه.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 49959 جنيهًا، مقارنة بـ49917 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 42 جنيهًا.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب

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