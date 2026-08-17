الذهب يتحرك من جديد اليوم في مصر.. ماذا حدث لعيار 21 و24 ؟

واصلت أسعار الذهب في مصر تحركاتها الصعودية اليوم الإثنين 17 أغسطس، مع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 مقارنة بمستويات أمس، ليسجل المعدن النفيس مستويات أعلى في بداية تعاملات اليوم.

ارتفاع في الأسعار اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7137.00 جنيها، مقابل 7131.00 جنيها أمس، بزيادة قدرها 6 جنيهات.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6244.88 جنيه، مقارنة بـ6239.62 جنيه أمس، بزيادة بلغت 5.26 جنيه.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5352.75 جنيه، مقابل 5348.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 4.50 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4163.25 جنيه اليوم، مقابل 4159.75 جنيه أمس، مرتفعًا بنحو 3.50 جنيه.

كما ارتفعت أوقية الذهب إلى 221985.51 جنيه، مقارنة بـ221798.89 جنيه أمس، بزيادة بلغت 186.62 جنيه.

وصعد سعر جنيه الذهب إلى 49959.00 جنيه، مقابل 49917.00 جنيه أمس، بزيادة قدرها 42 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7137.00 جنيها

سعر الذهب عيار 21: 6244.88 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 5352.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 4163.25 جنيه

سعر أوقية الذهب: 221985.51 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 49959.00 جنيها.