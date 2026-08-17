تتصدر أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التحركات التي يشهدها المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية، وانعكاس هذه التطورات على أسعار مختلف الأعيرة والمنتجات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويحرص المتعاملون في السوق على متابعة حركة الذهب بشكل مستمر، سواء لاتخاذ قرار الشراء أو البيع أو بهدف الاستثمار والادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7145 جنيها للبيع، مقابل 7095 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيها للبيع، مقابل 6210 جنيهات للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في السوق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5355 جنيها للبيع، مقابل 5325 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4165 جنيها للبيع، مقابل 4140 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه للبيع، مقابل 49680 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة الذهبية نحو 222170 جنيها للبيع، مقابل 220745 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميا نحو 4405.09 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

وتتغير أسعار الذهب في السوق وفقا لحركة التداولات المحلية والسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب. ولذلك يحرص المتعاملون على متابعة الأسعار لحظة بلحظة، خاصة أن المعدن النفيس قد يشهد تحركات خلال اليوم الواحد نتيجة التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية.

ويجب الانتباه إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه قيمة المصنعية والرسوم، والتي تختلف وفقا لنوع المشغولة والتاجر والشركة المصنعة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ويمثل الدولار الأمريكي أحد أبرز المؤثرات في حركة الذهب عالميا، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تساهم في تحديد اتجاهات المستثمرين في الأسواق المالية.

كما تؤثر أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية في حركة المعدن النفيس، فضلا عن الأزمات والتوترات الجيوسياسية، التي قد تدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد الأصول التي تستخدم للتحوط خلال فترات عدم اليقين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

ويواصل الذهب الاحتفاظ بمكانته كأحد أبرز الأصول المستخدمة في الادخار والاستثمار، نظرا إلى دوره في تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من بعض المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والأسواق المالية.

وتبقى حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات، أبرزها اتجاهات السياسة النقدية العالمية وقرارات أسعار الفائدة وتحركات الدولار الأمريكي ومعدلات التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية على الساحة الدولية.

وفي ظل استمرار هذه العوامل، تحظى أسعار الذهب اليوم في مصر بمتابعة يومية واسعة، خاصة من جانب الراغبين في شراء المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية، أو اتخاذ قرارات تتعلق بالبيع والاستثمار، مع ضرورة التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة وقيمة المصنعية والرسوم المضافة.