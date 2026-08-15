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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحق اشتري .. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يبحث المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر تحركاتها، في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على أسعار مختلف أعيرة الذهب والمنتجات والمشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم في مصر

ويحظى المعدن النفيس باهتمام متزايد باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار والتحوط، خاصة في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي، وهو ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى متابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع  سعر الشراء 
 
عيار 24 7,160 جنيها7,115 جنيها 
عيار 21 6,265 جنيها6,225 جنيها 
عيار 18 5,370 جنيها5,335 جنيها 
عيار 14 4,175 جنيها4,150 جنيها 
الجنيه الذهب   50,120 جنيها   49,800 جنيها 
الأونصة بالجنيه   222,700 جنيها  221,280 جنيها 
الأونصة بالدولار   4,375.6 دولار  

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها مستوى التداولات وحركة العرض والطلب داخل السوق، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي لأوقية الذهب، وكذلك تحركات سعر صرف الدولار.

ويفضل للراغبين في شراء الذهب أو بيعه متابعة السعر في توقيت تنفيذ المعاملة مباشرة، إذ قد تشهد الأسعار تغيرات خلال اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق المحلية والعالمية.

كما يجب الانتباه إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل بالضرورة التكلفة النهائية عند شراء المشغولات الذهبية، حيث تضاف إليه المصنعية والرسوم، والتي تختلف وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والتاجر.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة الذهب عالميا بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مستويات العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسات النقدية.

ويمثل الدولار الأمريكي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاهات الذهب، إذ ترتبط تحركات العملة الأمريكية عادة بأداء المعدن النفيس في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثير معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى.

كما يمكن أن تنعكس تحركات أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية على أداء الذهب، بينما تلعب الأوضاع الجيوسياسية دورا مهما في تحديد اتجاهات المستثمرين.

وعادة ما يؤدي تصاعد التوترات والأزمات العالمية إلى زيادة الإقبال على الذهب وغيره من الأصول التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها ملاذات آمنة في أوقات عدم اليقين.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

يواصل الذهب الاحتفاظ بمكانته كأحد أبرز الأصول المستخدمة في الادخار والاستثمار، لما يوفره من فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط أمام جانب من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والأسواق المالية.

وتظل تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات، من أبرزها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية على الساحة العالمية.

وفي ضوء هذه العوامل، تستمر أسعار الذهب في مصر في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة الراغبين في اتخاذ قرارات تتعلق بالشراء أو البيع. ويظل من المهم الاعتماد على السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة، مع مراعاة احتساب المصنعية والرسوم الإضافية عند شراء المشغولات الذهبية.

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