قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطابات عاجلة إلى برلمانات أوروبا بشأن سحب الاعتراف بدولة فلسطين
266 ألف طالب في المرحلة الثانية من التنسيق.. الكليات المتاحة علمي وآداب
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
الرطوبة 95.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم عن المعدلات الطبيعية
مؤشرات تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2026.. مفاجآت في الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي
موعد إعلان مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. توضيح عاجل من التعليم
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

النينيو تعيد عقارب الساعة إلى الأمام.. هل يعيش العالم مناخ عام 2037 قبل موعده بعقد كامل؟

النينيو
النينيو
أمينة الدسوقي

تخيل أن بإمكان العلماء السفر عبر الزمن لرؤية شكل كوكب الأرض بعد أكثر من عشر سنوات، ليس عبر آلة خيالية، بل من خلال ظاهرة مناخية تتكرر كل عدة أعوام هذا بالضبط ما قد تفعله ظاهرة "النينيو" القوية التي بدأت تتشكل خلال عام 2026، والتي يرى خبراء المناخ أنها قد تمنح العالم فرصة نادرة لمعاينة ما قد تبدو عليه الأرض بحلول عام 2037.

ظاهرة قد تكشف مستقبل الأرض مبكرًا

فوفقًا لتقديرات العلماء، قد تؤدي هذه الظاهرة إلى دفع درجات الحرارة العالمية خلال عام 2027 إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح بمثابة نافذة زمنية تكشف ملامح المستقبل المناخي للكوكب.

ما هي ظاهرة النينيو؟

النينيو ظاهرة طبيعية تحدث عندما ترتفع درجات حرارة المياه في المناطق الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ الاستوائي بصورة غير معتادة.

لكن تأثيرها لا يقتصر على ارتفاع حرارة مياه المحيط فحسب، بل يمتد إلى تغيير أنماط الرياح والعواصف وحركة الغلاف الجوي، وهو ما ينعكس على المناخ العالمي بأكمله.

وغالبًا ما ترتبط هذه الظاهرة بزيادة موجات الحر والجفاف في بعض المناطق، في مقابل ارتفاع معدلات الأمطار والفيضانات في مناطق أخرى، فضلًا عن تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والأنظمة البيئية.

عام 2027 عام الأرقام القياسية

يرى عالم المناخ زيك هاوسفاذر أن التأثير الأكبر للنينيو الحالية لن يظهر خلال عام 2026، بل خلال عام 2027، بسبب التأخر الزمني بين ارتفاع حرارة المحيطات واستجابة الغلاف الجوي.

واعتمد الباحث على بيانات تاريخية تربط بين تغير درجات الحرارة العالمية وحالة المحيط الهادئ خلال فصل الخريف، ليصل إلى تقدير يشير إلى أن متوسط درجة حرارة الأرض قد يرتفع إلى 1.71 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتشير النماذج المناخية إلى وجود احتمال يبلغ 92% لأن يصبح عام 2027 العام الأكثر حرارة في تاريخ البشرية منذ بدء تسجيل البيانات المناخية.

قفزة مؤقتة وليست واقعًا دائمًا

ورغم أن هذه التوقعات تبدو مثيرة للقلق، فإن العلماء يؤكدون أن الأمر لا يعني انتقال العالم فعليًا إلى عام 2037، أو أن مستويات الحرارة المرتفعة ستصبح الوضع الطبيعي الجديد.

فالنينيو تعمل كعامل إضافي يضاعف تأثير الاحترار العالمي الناتج عن انبعاثات غازات الدفيئة، ما يؤدي إلى قفزة مؤقتة في درجات الحرارة.

ويمكن تشبيه الأمر بشخص يصعد سلمًا تدريجيًا؛ إذ يمثل السلم ظاهرة الاحتباس الحراري المستمرة، بينما تمثل النينيو قفزة مفاجئة إلى درجات أعلى. وبعد انتهاء هذه القفزة، قد تنخفض الحرارة قليلًا، لكنها لن تعود إلى مستوياتها السابقة.

"آلة زمن مناخية" تكشف مستقبل البشرية

يصف بعض العلماء عام 2027 بأنه قد يتحول إلى "آلة زمن مناخية"، لأنه سيمنح العالم فرصة لاختبار الظروف المناخية التي قد تصبح اعتيادية خلال أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.

ولا تكمن أهمية هذه التجربة في تحطيم رقم قياسي جديد فحسب، بل في منح الحكومات والعلماء فرصة لفهم كيفية استجابة العالم لارتفاع درجات الحرارة، سواء من خلال موجات الحر أو الجفاف أو الفيضانات أو التغيرات التي قد تصيب النظم البيئية.

وربما تكون الرسالة الأهم التي تحملها النينيو الحالية هي أن المستقبل المناخي لم يعد بعيدًا كما نعتقد، وأن السنوات المقبلة قد تصل أسرع مما نتخيل.

النينيو كوكب الأرض ظاهرة النينيو ظاهرة الاحتباس الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

مستوطنون يعيثون فسادا في أراضي الفلسطينيين

قطعوا المياه عن المزارعين الفلسطينيين.. مستوطنون يحولون عيون المياه بالضفة لمسابح

أرشيفية

مقتل 20 شخصا وإصابة 6 أخرين جراء زلزال ضرب إندونيسيا

أرشيفية

عراقجي: المحادثات مع عُمان فنية ومنفصلة عن المفاوضات مع واشنطن

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد