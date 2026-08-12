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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفينة تدفع 4 ملايين دولار.. ارتفاع رسوم قناة بنما بسبب الحرب الإيرانية وظاهرة النينيو

قناة بنما
قناة بنما
خاطر عبادة

تواجه السفن التجارية التي تسافر عبر قناة بنما ارتفاعاً في التكاليف وسط اضطرابات ناجمة عن الحرب الإيرانية وانخفاض مستويات المياه المرتبط بنظام الطقس الشديد "إل نينيو" هذا العام .

هشاشة التجارة العالمية

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، أن سفينة حاويات دفعت حوالي 4 ملايين دولار لتجاوز طابور من السفن التي تنتظر المرور عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية، مما يعكس مدى هشاشة التجارة العالمية في مواجهة التقلبات.

وفقًا لشركة أرجوس ميديا، أن السفن تنتظر حاليًا حوالي عشرة أيام لعبور الممر التجاري الذي يربط المحيطين الهادئ والأطلسي، وهو أكبر ازدحام منذ مايو.

 فيما يُفضّل الشاحنون هذا الممر لأنه عادةً ما يُقلّل التكاليف وأوقات النقل، لا سيما بالنسبة لشركات التجزئة الكبرى وشركات الطاقة التي تُتاجر بين آسيا والولايات المتحدة.

مزادات لعبور القناة

ورغم أن شركات الشحن تدفع عادةً رسومًا ثابتة لحجز مكان لعبور القناة، تُجري هيئة قناة بنما، المسؤولة عن إدارة الممر المائي، مزادات يومية تتيح لمالكي السفن تقديم عروض لتجاوز قائمة الانتظار. 

تبدأ المزايدات من حوالي 15,000 دولار أمريكي لسفن الشحن الصغيرة و55,000 دولار أمريكي لأكبر السفن، ولكن هذه الأسعار قد ترتفع بشكل كبير خلال فترات الازدحام الشديد أو ارتفاع الطلب.

وأفادت وكالة بلومبيرج أن سفينة "سيسبان بينيفاكتور"، وهي سفينة حمولتها 10100 حاوية نمطية (وحدة مكافئة لعشرين قدمًا)، هي التي اشترت حق المرور البحري مقابل 4 ملايين دولار، وذكرت التقارير أن المبلغ المدفوع يزيد عن ضعف متوسط ​​العروض المقدمة خلال الأيام السبعة الماضية.

تأثير الحرب الإيرانية

وأشار التقرير إلى أن مالكي السفن على استعداد لدفع أسعار أعلى بكثير في المزادات لتجنب الطوابير، حيث تبتعد المزيد من السفن عن الخليج والبحر الأحمر لأن القتال في الشرق الأوسط أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، وهو الممر المائي الضيق بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.

انخفاض منسوب المياه

بحسب صحيفة فايننشال تايمز، فقد وصلت أسعار السفر في أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في قناة بنما إلى مستويات قياسية، في وقت تنخفض فيه مستويات المياه وسط نظام الطقس النينيو سريع التطور .

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت هيئة الملاحة البحرية إنها ستفرض قيودًا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر على مدى انخفاض مستوى غاطس السفن في الماء، والمعروف باسم غاطس السفينة، في محاولة للحفاظ على انسيابية حركة المرور.

كما خفضت السلطة الحد الأقصى المسموح به للغاطس في يوليو، في إجراء أجبر السفن التي تعبر أهوسة نيوباناماكس - الممر الأوسع والأعمق للقناة - على حمل شحنات أخف.

وقالت هيئة إدارة المياه في الفلبين إن القرار استند إلى مستويات المياه والظروف المتوقعة لبحيرة جاتون، وهي خزان اصطناعي يغذي القناة، مضيفة أنها "مستعدة لتنفيذ تدابير وقائية" خلال ظاهرة النينيو بناءً على الدروس المستفادة خلال الحدث في 2023-2024، وفي الوقت الذي تراقب فيه الظروف الجوية.

ويشعر بعض مالكي السفن بالقلق من أن تقوم دول المحيط الهادئ بفرض قيود على عدد السفن المسموح لها بعبور الممر المائي، كما حدث في عام 2023 عندما أدى الجفاف الطويل في دولة أمريكا الوسطى إلى ازدحام مروري خانق.

يأتي ذلك بعد أن سجلت هيئة قناة بنما زيادة بنسبة 5% في عدد عمليات العبور بين أكتوبر ويونيو، بمعدل 35 عملية عبور يومياً، وأوضحت الهيئة أن حمولة البضائع التي عبرت القناة خلال هذه الفترة كانت أعلى، مدفوعةً بزيادة حركة سفن الحاويات وناقلات الغاز البترولي المسال.

ظاهرة النينيو.. تهديد جديد للملاحة

وفقا للتقرير، أن قناة بنما ليست الطريق التجاري الحيوي الوحيد المتأثر بانخفاض مستويات المياه، وسط قلق دولي متزايد بشأن العواقب الاقتصادية لحالة الطوارئ المناخية.

وأدت فترة طويلة من الطقس الجاف في جميع أنحاء أوروبا إلى انخفاض قياسي في مستويات المياه في نهر الراين، حيث حذر التجار من أنه لم يكن من الممكن حجز بعض شحنات البضائع على النهر، مما أجبرهم على دفع تكاليف أعلى لنقل البضائع عن طريق البر والسكك الحديدية بدلاً من ذلك.

يُعد نهر الراين أحد الشرايين الرئيسية في أوروبا لنقل الحبوب والوقود والمعادن والسلع، ولكن اضطر المصنعون إلى تقليل كمية البضائع المنقولة على متن السفن نتيجة لانخفاض مستويات المياه.

قناة بنما حرب إيران رسوم قناة بنما ظاهرة النينيو

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