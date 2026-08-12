مفاجأة علمية.. اكتشاف شبكة لغوية خفية تتوسط الدماغ البشري

في كشف علمي يفتح آفاقاً غير مسبوقة لفهم كيفية معالجة العقل البشري للغة، توصل باحثون إلى اكتشاف شبكة عصبية خفية ومتطورة داخل الدماغ، تقع في مناطق غير معتادة وتلعب دوراً محورياً في تنظيم وفهم الرموز والكلمات.

ويمثل هذا الاكتشاف اختراقا مهما في علوم الأعصاب، إذ كان الاعتقاد السائد لسنوات طويلة يحصر الوظائف اللغوية في مناطق محددة ومعروفة مسبقاً بالقشرة الدماغية، غير أن الدراسة الحديثة أثبتت وجود نظام ترابطي أكثر تعقيداً ومرونة، يعمل بمثابة جسر خفي يربط بين مراكز التفكير والمعالجة السمعية والبصرية.

اكتشافات بحثية جديدة

يؤكد العلماء أن رصد هذه الشبكة اللغوية العميقة يفسر الكفاءة العالية التي يتعامل بها الدماغ البشري مع اللغات المعقدة وسرعة استرجاع المفردات، فضلاً عن مرونته في التكيف مع حالات الإصابة العصبية والتأهيل السريري.

ومن المرجح أن تفتح هذه النتائج الباب أمام تطوير تقنيات علاجية متقدمة لاضطرابات النطق والكلام، فضلاً عن تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي الساعية لمحاكاة آليات الفهم البشري للغة.