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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحطم مقاتلة إف-16 تركية خلال رحلة تدريبية ونجاة الطيار

تحطم مقاتلة إف-16 تركية
تحطم مقاتلة إف-16 تركية
القسم الخارجي

تحطمت مقاتلة تركية من طراز F-16، الأربعاء، خلال رحلة تدريبية في ولاية يالوفا شمال غربي تركيا، فيما تمكن الطيار من النجاة؛ بعد استخدام نظام القذف والهبوط بالمظلة، وفقًا لوزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية تعرضت لحادث تحطم أثناء تنفيذها مهمة تدريبية في يالوفا، مؤكدة أن قائد المقاتلة تمكن من مغادرتها بأمان قبل سقوطها، ولم تشر إلى وقوع وفيات جراء الحادث.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن أسباب تحطم الطائرة لم تتحدد بعد، مشيرة إلى أن تحديد ملابسات الحادث سيجري بعد استكمال تحقيقات فنية مفصلة في موقع سقوط المقاتلة، بما يشمل فحص حطامها والظروف التي أحاطت بالرحلة التدريبية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، سقطت المقاتلة في منطقة غير مأهولة قرب قاعدة جوية في منطقة «طاش كوبرو» بولاية يالوفا، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع آثاره وتأمين المنطقة.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع سقوط الطائرة، في مشاهد وثقت لحظات ما بعد التحطم، بينما بدأت السلطات عمليات الفحص والتحقيق لتحديد السبب المباشر للحادث.

ويأتي الحادث في وقت تواصل فيه القوات الجوية التركية تشغيل أسطول واسع من مقاتلات F-16 ضمن مهام التدريب والدفاع الجوي، وتخضع هذه الطائرات بصورة دورية لبرامج صيانة وتحديث لضمان جاهزيتها التشغيلية.

وأكدت وزارة الدفاع أن التحقيقات الفنية هي التي ستحدد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن خلل فني أو عامل مرتبط بالرحلة التدريبية، دون إصدار أي استنتاجات مسبقة بشأن السبب.

ويُعد نجاة الطيار أبرز ما ميّز الحادث، بعدما تمكن من استخدام نظام القذف في الوقت المناسب، في حين تركز السلطات التركية حاليًا على تأمين موقع سقوط الطائرة وجمع الأدلة الفنية اللازمة للوصول إلى نتائج دقيقة بشأن ملابسات تحطمها.
 

طراز F 16 مقاتلة تركية رحلة تدريبية ولاية يالوفا تركيا وزارة الدفاع التركية يالوفا

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