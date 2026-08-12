رسميًا .. «حتا» الإماراتي يعلن ضم مهاجم الزمالك السابق سيف الجزيري

أعلن نادي "حتا" الإماراتي لكرة القدم ضم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك السابق، في صفقة انتقال حُر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع الجزيري لفسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي، ليصبح المهاجم التونسي لاعبًا حرًا.

وخلال مسيرته مع الزمالك، خاض الجزيري 185 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 48 هدفًا، فيما قدم 19 تمريرة حاسمة لزملائه.

وتوِج الجزيري مع الزمالك بـ7 بطولات، بواقع 3 مرات الدوري المصري وبطولتي كأس مصر ولقب للسوبر الإفريقي ولقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.