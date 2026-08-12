الكهرباء: 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة النووية

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأوضح عصمت، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الوقود الأحفوري سيظل متاحًا على الشبكة الكهربائية لتأمين احتياجات الدولة، مشيرًا إلى أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وأضاف أن دخول الطاقة النووية إلى مزيج الكهرباء سيؤدي إلى تقليل استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، بما يحقق وفرًا في الوقود ويدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

مصر تمتلك 3 محطات كهرباء عملاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 14 ألف ميجاوات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تمتلك حاليًا 3 محطات كهرباء عملاقة بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 14 ألف ميجاوات.

وأوضح عصمت، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن هذه المحطات تمثل جزءًا من الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن زيادة قدرات التوليد تأتي في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، ورفع قدرة الشبكة على مواجهة الطلب المتزايد، ودعم المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.