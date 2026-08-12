وزير الكهرباء: الشبكة الكهربائية تستوعب أحمالًا تصل إلى 40 جيجاوات لأول مرة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الكهربائية في مصر نجحت لأول مرة في استيعاب أحمال وصلت إلى 40 جيجاوات، في مؤشر يعكس حجم التطور الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عصمت، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الوصول إلى هذا المستوى من الأحمال يعكس جهود الدولة في زيادة قدرات التوليد وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار إلى أن التطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الكهرباء ساهم في تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المرتفعة، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والقطاع الصناعي والمشروعات الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي استيعاب الشبكة لأحمال تقترب من 40 جيجاوات كأحد المؤشرات المهمة على تطور منظومة الكهرباء ورفع كفاءتها وقدرتها على التعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة.