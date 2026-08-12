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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر انتقلت من أزمة انقطاعات الكهرباء إلى بناء قدرات وشبكات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014، موضحًا أن المشهد الحالي يختلف بصورة كبيرة عما كانت عليه أوضاع القطاع خلال السنوات التي سبقت هذه المرحلة.

وأشار موسى إلى أن الدولة نفذت عددًا كبيرًا من مشروعات الكهرباء، سواء في مجال محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع، بهدف توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

مشروعات جديدة غيرت خريطة الكهرباء

وأوضح أحمد موسى أن بعض المشروعات التي جرى تنفيذها بعد عام 2014 غيرت شكل قطاع الكهرباء في مصر، خاصة مع زيادة قدرات التوليد والتوسع في شبكات نقل الطاقة.

وأكد أن هذه المشروعات جاءت في إطار رؤية تستهدف بناء بنية أساسية قوية تستطيع مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية والعمرانية والصناعية.

من تدمير البنية التحتية إلى البناء والتطوير

وقال موسى إن الدولة المصرية واجهت خلال فترات سابقة تحديات أمنية كبيرة، مشيرًا إلى أن أعمال الإرهاب كانت تستهدف البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وأضاف أن الدولة نجحت في تجاوز هذه المرحلة، وأصبحت تعمل حاليًا على بناء وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة.

وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على ملفات متعددة، من بينها الطاقة والنقل والصناعة والبنية الأساسية، ضمن خطة تستهدف دعم الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات.

توسع كبير في شبكات نقل الكهرباء

وأشار أحمد موسى إلى أن أحد أبرز التطورات التي شهدها قطاع الكهرباء تمثل في التوسع في شبكات النقل، موضحًا أن إنشاء محطات توليد جديدة لا يكفي وحده، وإنما يجب أن تكون هناك شبكات قادرة على نقل الطاقة بكفاءة.

وأكد أن تطوير شبكات النقل والتوزيع يساعد على استقرار منظومة الكهرباء، كما يتيح استيعاب القدرات الجديدة التي يتم إنتاجها من مشروعات الطاقة المتجددة.

فاتورة الكهرباء تمثل تحديًا كبيرًا

ولفت موسى إلى أن فاتورة الكهرباء أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة والتغير المستمر في أسعار الوقود عالميًا.

وأوضح أن الدولة تبذل أقصى جهدها للتعامل مع هذه التكلفة، بالتوازي مع البحث عن مصادر جديدة للطاقة تساعد على خفض الأعباء المالية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

الطاقة المتجددة الحل لتقليل الأعباء

وأكد أحمد موسى أن توجه الدولة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة يأتي في هذا الإطار، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال إن زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة يمكن أن تساعد في خفض تكلفة الطاقة على المدى الطويل، وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود، وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار.

الرئيس السيسي يتابع الملف بصورة مستمرة

وأشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف الطاقة بصورة مستمرة، ويعقد اجتماعات مع المسؤولين لمتابعة تطورات القطاع ومشروعاته.

وأكد أن اهتمام الرئيس بالملف يعكس أهمية الكهرباء والطاقة بالنسبة للدولة، خاصة أن الرئيس أكد أن الكهرباء أمن قومي، وأن توفير الطاقة يمثل أساسًا لأي عملية تنمية أو استثمار.

الدولة تستهدف بناء منظومة طاقة متكاملة

واختتم أحمد موسى بالتأكيد على أن خطة الدولة لا تعتمد على حل واحد لأزمة الطاقة، وإنما تقوم على بناء منظومة متكاملة تشمل تطوير محطات الكهرباء، والتوسع في شبكات النقل، وزيادة الطاقة المتجددة، ودعم البرنامج النووي، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة.

وأوضح أن الهدف النهائي هو امتلاك مصادر متنوعة ومستدامة للطاقة، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات أسعار الوقود.

أحمد موسى خريطة الكهرباء قطاع الكهرباء

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