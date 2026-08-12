كارثة بيع الآيفون.. إزاي تضمن عدم استرجاع صورك الشخصية بعد البيع؟

ما بين صور شخصية وأرقام هواتف هناك عدد من الخطوات التي يجب فعلها أولا قبل التفكير في بيع هاتفك الآيفون ليكون جاهزا للاستخدام من قبل شخص آخر، وأيضا حتى لا تستغل بيانات الشخصية المهمة بشكل سئ.

تعطيل ميزة التتبع

أول شيء يجب فعله هو تعطيل ميزة التتبع في هاتفك الآيفون Find My iPhone.

ولتفعيل الميزة، قم بالذهاب إلى الإعدادات ، وانقر فوق Apple ID أو معرف آبل الخاص بك في الجزء العلوي ، ثم انقر فوق الزر "Find My"، ثم انقر فوق Find My iPhone ثم قم بتبديل شريط التمرير إلى وضع إيقاف التشغيل فأن لم تفعل ذلك ، فقد لا يتمكن الشخص التالي الذي سيمتلك هاتفك من تنشيطه بفضل ميزة الأمان التي تقوم بقفل التنشيط.

تسجيل الخروج من تطبيق iMessage

تعد هذه الخطوة مهمة للغاية حيث إذا قمت أنت شخصيا بالتبديل إلى أحد هواتف أندرويد، فستواجهك بعض المشكلات، كما أنه إذا قررت بيع الهاتف فسيطلع الشخص على رسائلك وبالتالي، سيتسبب لك بمشكلة كبيرة.

وإذا لم تقم بإيقاف تشغيل هذا وقمت بالتبديل إلى هاتف أندرويد جديد ، فقد لا تتلقى رسائل نصية على الإطلاق.

تسجيل الخروج من iCloud

وتسجيل خروجك من iCloud مهم للغاية حيث يؤدي إلى فصل هاتفك عن خدمة التخزين السحابي من آبل، ولكن جميع الأشياء التي تم نسخها احتياطيًا بالفعل ستظل في مكانها.

في الإعدادات ، انقر فوق Apple ID أو معرف آبل الخاص بك في الجزء العلوي ، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى الجزء السفلي من القسم التالي وانقر فوق تسجيل الخروج.

امسح جميع بيانات آيفون

ومن الأفضل أن يتم تأجيل هذه الخطوة لبضعة أيام من أجل التأكد حقًا من أن كل شيء يعمل على هاتفك الجديد، وأنك بالفعل قمت بتفعيل الخطوات الثلاثة السابقة، وبمجرد أن تصبح جاهزًا، للتخلي عن هاتفك القديم نهائيًا، توجه إلى “الإعدادات”، وانقر على “عام”، ثم مرر لأسفل وانقر على "نقل" أو “إعادة تعيين الهاتف”.