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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: تطوير منظومة متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية في إدارة المياه

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وموقف "مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها"، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وقال الدكتور سويلم: "إن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة إدارة المياه، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا في متابعة وإدارة وتوزيع المياه، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحسين أعمال التخطيط والتشغيل والصيانة للمنظومة المائية".

وأوضح، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية في مجال إدارة المياه، والتوسع في تطبيقات التوأمة الرقمية باعتبارها أحد التطبيقات المتقدمة للتحول الرقمي، والتي تتيح إنشاء نموذج رقمي يحاكي المنظومة المائية، مع ربط هذا النموذج بالبيانات الفعلية التي يتم رصدها بصورة لحظية باستخدام شبكة التليمتري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسمح بمتابعة الحالة التشغيلية للمنظومة، وتحليل أدائها بهدف اتخاذ الإجراءات الاستباقية، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشغيل والصيانة ورفع الكفاءة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة إدارة ذكية تربط بين قطاعات الوزارة بصورة لحظية، لتحسين أعمال المتابعة الحقلية وضمان المتابعة الفورية لحالة المجاري المائية، وكذلك ربطها بالخطة التشغيلية للوزارة وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمعلومات المتاحة من مختلف القطاعات والجهات التابعة لها، وربطها بمنظومات رقمية حديثة، بما يتيح تكوين صورة متكاملة ومحدثة عن حالة المنظومة المائية، ويدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار.

وفيما يخص إعداد المنظومة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها، فقد وجّه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تركيب رخامات قياس المناسيب وأجهزة التليمتري بعدد من المواقع على ترعة الإسماعيلية وفروعها، وأيضًا متابعة أعمال تركيب عدادات على محطات مياه الشرب ومآخذ المصانع على ترعة الإسماعيلية وفروعها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وربطها بمنظومة التليمتري والتوأم الرقمي، وكذلك التحديث الدوري لمعادلات قياس التصرفات (Rating Curves) عند المواقع المختلفة المطلوبة على الترعة.

كما وجّه وزير الري مصلحة الري ببدء التشغيل التجريبي لنموذج التوأم الرقمي لترعة الإسماعيلية، واستخدامه في إدارة وتوزيع المياه بصورة يومية على الترعة وفروعها، ما يسهم في تسريع وتدقيق عمل المنظومة والتوسع في تطبيقها في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن التوأمة الرقمية في إدارة الترع وشبكات المياه تتضمن إعداد نسخة رقمية دقيقة وديناميكية من الترعة وما يرتبط بها من منشآت وشبكات، بما يعكس الحالة الفعلية، ويحقق محاكاةً للوضع على الطبيعة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار.

لمنظومة المياه الدكتور سويلم التحول الرقمي رفع كفاءة إدارة الموارد المائية

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