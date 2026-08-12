رسالة غير متوقعة من محسن صالح لجماهير الزمالك

أكد محسن صالح، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، دعمه لنادي الزمالك، متمنيًا أن يتجاوز الفريق الظروف الصعبة التي يمر بها خلال الفترة الحالية، من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وقال محسن صالح، في تصريحات إذاعية: «بصفتي راجل رياضي وغير متعصب، أتمنى إن الزمالك يخرج من هذه الكبوة لكي تظل الكرة المصرية بخير».

وأضاف: «طول ما الأهلي والزمالك بخير الكرة المصرية بخير، لأن جماهير الفرقتين تساوي كرة القدم في مصر».

وشدّد محسن صالح على أهمية استقرار قطبي الكرة المصرية، مؤكدًا أن وجود الأهلي والزمالك في أفضل حالة ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنافسة والكرة المصرية بشكل عام.

وتشهد الفترة الحالية حالة من الترقب داخل نادي الزمالك، في ظل عدد من الأزمات والملفات التي يعمل مجلس الإدارة على التعامل معها قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتأتي تصريحات محسن صالح لتؤكد أهمية تجاوز الزمالك لأزماته والعودة إلى المنافسة بقوة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطبا الكرة المصرية، والدور الذي تلعبه جماهير الناديين في المشهد الكروي داخل مصر.