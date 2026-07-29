رسالة تحذيرية من محسن صالح لعموتة قبل انطلاق الموسم الجديد

وجّه محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذيرية إلى المدير الفني الجديد، المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء اعتادت على الانتصارات والأداء القوي.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لماذا انقلب جمهور الأهلي والإدارة على كولر وسواريز وريبيرو؟ لأنهم (تعودوا) على الفوز والأداء الجميل، والمثل يقول: الخير عادة والشر لجاجة، ولكن دون تخطيط جيد يصبح دوام الحال من المحال. اجعلوا الحمد رفيقكم لتستمر النعم.. وحذاري يااااا عموتة".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة الحسين عموتة، بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور للمدرب المغربي مع الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتترقب جماهير الأهلي بداية مشوار عموتة مع الفريق، في ظل مطالبها باستمرار الانتصارات وتحقيق الأداء الذي اعتادت عليه خلال السنوات الماضية.