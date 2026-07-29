محمود الخطيب يتابع انطلاق أعمال صب الخرسانة في استاد الأهلي الجديد

شارك الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في متابعة المرحلة الأولى من أعمال صب الخرسانة الخاصة باستاد الأهلي الجديد، وذلك بحضور محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، ومجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت.

وحرص الخطيب على التواجد في موقع المشروع لمتابعة سير العمل والاطلاع على آخر التطورات التنفيذية، في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي بسرعة إنجاز مراحل بناء الاستاد وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والإنشائية.

وشهدت الفترة الماضية انطلاق الأعمال الإنشائية بالاستاد، الذي يمثل أحد أكبر المشروعات في تاريخ النادي الأهلي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء صرح رياضي متكامل يواكب طموحات جماهير القلعة الحمراء ويعزز من مكانة النادي على المستويين المحلي والقاري.