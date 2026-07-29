رمضان السيد: «الخطيب» صنع تاريخًا إداريًا .. والأهلي يحتاج لاعب وسط بقدمه اليسرى

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود الخطيب حقق نجاحات إدارية كبيرة مع القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن إنجازاته في الإدارة تفوق ما قدمه خلال مسيرته كلاعب.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "الخطيب نجح في صناعة تاريخ وإنجازات في الإدارة تفوق تاريخه كلاعب".

وأضاف: "محمد علي بن رمضان لم يصنع الفارق مع الأهلي خلال الفترات التي شارك فيها مع الفريق في الموسم الماضي".

وعن الأنباء المتداولة بشأن تعاقد الأهلي مع لاعب وسط يجيد اللعب بقدمه اليسرى، قال: "بالتأكيد سيكون إضافة قوية، وسيتم الاستفادة منه في الجانبين الدفاعي والهجومي".

واختتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "الزمالك سيتأثر بتأخر انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو ما قد ينعكس على الفريق في بداية الموسم".