إعلامي يكشف سر فشل تعاقد الأهلي مع هيثم حسن

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي كان قريبًا للغاية من التعاقد مع هيثم حسن، قبل مشاركته في بطولة كأس العالم، إلا أن تألق اللاعب في البطولة غيّر مسار الصفقة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "هيثم حسن كان قريبًا من الانتقال إلى الأهلي، واللي مش مصدق كلامنا يسأل والده".

وأضاف: "الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب قبل بطولة كأس العالم، سواء على سبيل الإعارة أو من خلال شراء نهائي، وتم الاتفاق على جميع تفاصيل الصفقة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "تألق هيثم حسن في البطولة، وأصبح من أبرز اللاعبين الذين لفتوا الأنظار، جعله يتلقى العديد من العروض، وهو ما غيّر موقف الصفقة".