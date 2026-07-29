الخارجية السعودية: الضربات ضد الميليشات بالعراق أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إنه في الوقت الذي كانت المملكة تبذل فيه جهدًا للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، شنّت الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق هجومًا ضد المملكة.

وأوضحت الخارجية السعودية أنه “إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية يومي الإثنين ١٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ (الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٦م) والثلاثاء ١٤ / ٢ / ١٤٤٨هـ (الموافق ٢٨ /٧ / ٢٠٢٦م) بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وما تضمنه البيانان من عزم المملكة على ردع المعتدين، وحقها في الرد، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها”.

وأضاف البيان “إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار”.

وأكدت الخارجية السعودية في بينها أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٨/٢/١٥هـ (الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٩م) رداً على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، أتت انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة.



كما تؤكد المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكن في حال تعرضت إلى اعتداءات فلن تتوانى فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على يادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها.