السعودية تعتمد تسمية 2027 بـ عام الماء

وافق مجلس الوزراء السعودي على تسمية عام 2027 بـ”عام الماء”، في خطوة تعكس اهتمام المملكة المتزايد بملف الأمن المائي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها.

ويأتي القرار بهدف تسليط الضوء على أهمية المياه باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها.

ومن المقرر أن يشهد “عام الماء 2027” إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات المحلية والدولية التي تركز على الابتكار في إدارة الموارد المائية، وتطوير التقنيات الحديثة في مجالات التحلية وإعادة استخدام المياه، إلى جانب دعم الأبحاث والشراكات التي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه والتغير المناخي.

ويعكس هذا التوجه المكانة التي توليها المملكة لقطاع المياه، خاصة مع تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تهدف إلى تحقيق الأمن المائي، وتعزيز استدامة الموارد، وترسيخ دور المملكة كشريك دولي فاعل في القضايا البيئية والتنموية.

كما يأتي القرار بالتزامن مع استعداد السعودية لاستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية معنية بالمياه خلال عام 2027، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.



