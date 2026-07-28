قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد
نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد
تنفذها ميليشيات إيرانية .. بيان مهم لـ السعودية يكشف تفاصيل الحوادث الإرهابية ضدها
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب
أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام
واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع
جون إدوارد يرحل عن الزمالك
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى نهائي أفريقيا للكرة الطائرة ويضمن بطاقة كأس العالم
نتنياهو : هدفنا مشترك مع ترامب .. إيران لن تحصل على سلاح نووي
النيابة العامة تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق “فودافون كاش”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدويّة | الكشف عن اعتزام إنفانتينو بيع كأس العالم أسهمًا للمستثمرين

جريدة "تايمز" تكشف عن اعتزام إنفانتينو بيع كأس العالم على شكل أسهم للمستثمرين
جريدة "تايمز" تكشف عن اعتزام إنفانتينو بيع كأس العالم على شكل أسهم للمستثمرين
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

فجرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة مدوية في عالم كرة القدم تتعلق برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واعتزامه بيع كأس العالم على أشكل أسهم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب التايمز، سيتولى إنفانتينو دور الوسيط في هذا المشروع الجديد، ما أثار رد فعل قوي وموحد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأشار الاتحاد الأوروبي برئاسة ألكسندر تشيفرين إلى أن اقتراح إنفانتينو "يتجاوز خطاً أحمر لا ينبغي للهيئات الإدارية لكرة القدم تجاوزه".

وجاء -في بيان عاجل أصدره اليويفا ونشرته الصحيفة- "يأخذ اليويفا هذا الأمر على محمل الجد.. وينبغي على جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم وجميع الأطراف المعنية، من روابط وأندية ولاعبين وجماهير وحكومات، وكل من يهتم بمستقبل هذه الرياضة، أن تحذو حذوه.. إن روح كرة القدم وإدارتها ليستا أصولاً تُباع وتُشترى، خاصةً في ظل انعدام الشفافية بشأن المستفيدين .. لا أحد منا يملك كرة القدم، فهي ليست ملكاً للفيفا يُباع".

وبحسب التايمز، يدرس إنفانتينو بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص من خلال شركة جديدة، وتعتقد وسائل الإعلام البريطانية أنه تم توقيع اتفاقيات مبدئية بالفعل في صفقة تتجاوز قيمتها 17 مليار يورو.

وستحتفظ الفيفا بحصة الأغلبية، بينما يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص الحصول على حصص أقلية بمليارات اليورو، ويُقال إن بنك جيه بي مورجان يشرف على العملية، وقد تم التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأنها، فيما تشير الصحيفة إلى أن إنفانتينو قد يصبح رئيسًا للكيان الجديد بعد انتهاء رئاسته للفيفا في عام 2031.

وتفيد وسائل الإعلام الإنجليزية بأن مسؤولين رفيعي المستوى في الفيفا ناقشوا الاتفاقية، التي ستشمل مشاركة 211 اتحادًا عضوًا، ورغم عدم تقديم تفاصيل إضافية عن المقترح، إلا أن هذه العملية ستوسع نطاق كأس العالم ليشمل أكثر من 48 فريقًا بل إنها تثير إمكانية إقامة البطولة بوتيرة أقل من مرة كل أربع سنوات.

وأعلن الفيفا، رهناً بموافقة الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​ووفقًا لولايته، أنه يدرس إمكانية دمج حقوق الفيفا التجارية - التي تشمل البث والرعاية وبيع التذاكر والترخيص - مع الإدارة التشغيلية لبطولات الفيفا (بما في ذلك كأس العالم) من خلال إنشاء مؤسسة الفيفا للمشاريع المستقبلية (FFE).

وبدأت عملية تشاورية عقب تلقي مقترح يهدف إلى تعظيم الاستفادة من حقوق البث والرعاية التي يمتلكها الفيفا في جميع بطولات كرة القدم للرجال والسيدات والشباب.

وفي إطار مبادرة التمويل السريع (RFI)، سيُنشئ الفيفا برنامج للتمويل السريع وهو آلية اختيارية تُمكّن الاتحادات الأعضاء من الحصول على تمويل إضافي للتطوير، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لمشاريع مثل الملاعب ومراكز التدريب الوطنية، فضلًا عن مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل الأخرى التي قد تتجاوز نطاق دورة تطوير واحدة. وسيُتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكلٍّ من اتحاداته الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا فرصة المشاركة في برنامج التمويل المالي لكرة القدم للحصول على تمويل لمرة واحدة يصل إلى 20 مليون دولار.

ويؤكد بيان الفيفا أنه "على غرار الهيئات الرياضية الأخرى التي لديها شركات تابعة تجارية محددة، ستدعو الفيفا جهات خارجية للاستثمار في صندوق ثرايف إيترنال (FFE) بحصص أقلية، دون أي سيطرة".

وأضاف أنه سيتم اختيار هؤلاء المستثمرين بناءً على معايير استراتيجية وحوكمية وطويلة الأجل محددة بدقة، وسيمثلون مجموعة متنوعة جغرافياً تعكس الطابع العالمي لكرة القدم، وسيعملون كشركاء بحصص أقلية على المدى الطويل، قادرين على المساهمة برأس المال والخبرة التجارية لدعم مهمة الفيفا في تطوير كرة القدم العالمية.

وسيحتفظ "الفيفا" بالسيطرة الحصرية على صندوق ثرايف إيترنال من خلال تمثيلها بالأغلبية في مجلس إدارتها، وسلطتها الكاملة على إدارة كرة القدم والمسابقات وجدول المباريات الدولية وجميع القرارات التنظيمية والرياضية.

وبينما تُنشئ الفيفا عادةً شركات تابعة لمشاريع محددة بشكل أحادي، فإنها في هذه الحالة تُشرك الاتحادات الأعضاء ومجلس الفيفا نظراً لأهميتها الاستراتيجية. وتماشياً مع العمليات الديمقراطية للفيفا، لن تُنفذ الإدارة الهيكل الجديد إلا إذا حظي بدعم أغلبية الاتحادات الأعضاء، وإذا وافق مجلس الفيفا على التحديثات التنظيمية اللازمة.

تايمز البريطانية الاتحاد الدولي بيع كأس العالم مستثمرين القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

ترشيحاتنا

محمد صلاح

الصفقة باظت بسبب وكيل صلاح.. ماذا طلب رامي عباس من إدارة بشكتاش؟

الفضة

مفاجأة في قلب الشمس.. كنز فضي غير مفاهيم عمرها عقود

لا تجد وقتًا لممارسة الرياضة؟.. حيلة بسيطة تساعدك على الحركة واستعادة النشاط خلال ساعات العمل

لا وقت لممارسة الرياضة؟.. حيلة بسيطة تساعدك على الحركة واستعادة النشاط

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد