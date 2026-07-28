نتنياهو : هدفنا مشترك مع ترامب .. إيران لن تحصل على سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان على هدف مشترك يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن هذا الملف يمثل محوراً رئيسياً في التنسيق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أنه لا يرى انقساماً جوهرياً بينه وبين ترمب بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الجانبين يتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن الخلافات، إن وجدت، تتعلق بأسلوب تحقيق هذا الهدف، وليس بالهدف ذاته.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تحركات دبلوماسية ومفاوضات بين واشنطن وطهران، في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى ضمان عدم تمكن إيران من تطوير قدرة نووية عسكرية.

وقال نتنياهو إن موقفه يتمثل في ضرورة أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، وأن تزيل اليورانيوم المخصب من أراضيها، إضافة إلى تفكيك منشآتها النووية، وهي مطالب تتجاوز مجرد منع إنتاج سلاح نووي لتشمل بنية البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ويأتي هذا الموقف في وقت تسعى فيه إدارة ترمب إلى استخدام الضغوط والمفاوضات للتعامل مع الملف الإيراني، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تقبل بوجود تهديد نووي إيراني، سواء تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أم لم يتم ذلك.

وفي تصريحات سابقة، قال نتنياهو إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً «بصفقة أو من دون صفقة»، في إشارة إلى تمسكه بالموقف الإسرائيلي الرافض لأي تسوية لا تضمن، من وجهة نظره، إزالة التهديد النووي الإيراني بشكل كامل.