واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت سلسلة من الإجراءات البحرية ضمن عمليات تشديد الحصار المفروض على إيران، شملت إعادة توجيه 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، إلى جانب الصعود على متن سفينتين أخريين، وذلك حتى يوم الثلاثاء، بهدف ضمان الالتزام بإجراءات الحصار.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن أكثر من 20 قطعة بحرية تابعة للجيش الأمريكي تنتشر في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، في إطار دعم العمليات العسكرية وتنفيذ ما وصفته بـ"حصار الجدار الفولاذي" المفروض على طهران، مؤكدة استمرار عمليات المراقبة والاعتراض لتعزيز تنفيذ الإجراءات البحرية.

من جانبه قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان على هدف مشترك يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن هذا الملف يمثل محوراً رئيسياً في التنسيق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أنه لا يرى انقساماً جوهرياً بينه وبين ترمب بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الجانبين يتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن الخلافات، إن وجدت، تتعلق بأسلوب تحقيق هذا الهدف، وليس بالهدف ذاته.