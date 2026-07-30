شبانة يكشف موعد إعلان تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي وتفاصيل المقابل المالي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن غياب إمام عاشور عن حفل استاد الاهلي لا يعني وجود أزمة بين اللاعب والنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان في فترة إجازة مثل عدد من اللاعبين الدوليين.

امام عاشور

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "إمام عاشور محضر حفل الاستاد ، وليس هو الوحيد الذي لم يحضر، ولم يحضر من الدوليين سوى محمد الشناوي، لأنه قائد الفريق بجانب تواجده في القاهرة".

وأضاف: "مروان عطية ومصطفى شوبير ومحمد هاني مثلًا لم يحضروا، والدوليون كلهم مسافرين وعندهم إجازة لحد بكرة".

وتابع: "أول ما إمام عاشور يختفي يبقى في أزمة وخناقة، ويقال إنه مش عايز الأهلي وبيضغط للرحيل، طيب هو في إجازة ولسه مجاش الأهلي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "بالكتير يوم 5 أغسطس سيتم الإعلان عن تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي حتى 2030، وسيحصل على 25 مليون قيمة العقد، و15 مليون إعلانات، و10 ملايين بونص".