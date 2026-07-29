يبدأ من 83.4%.. تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

ارتفعت عمليات البحث عن تنسيق حاسبات ومعلومات2025، حيث يبحث الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2026 عن تنسيق الكليات2026 والاستناد إلى تنسيق الكليات2025 العام الماضي، ويهتم طلاب الشعبة العلمية بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات2026 والاستدلال على النتائج بتنسيق العام الماضي باعتبارها من أكثر الكليات التي يفضلها طلاب علمي .

ويترقب طلاب الثانوية العامة 2026 انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يبحث البعض عن تنسيق الثانوية العامة 2025 لتوقع مؤشرات تنسيق الكليات ، ونستعرض لكم تنسيق حاسبات ومعلومات2025 بشكل مفصل ..



تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

مؤشرات تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لعام 2025، بحد أدنى تقريبي يتراوح من 88.5% إلى 90.5% لشعبة علمي علوم.

- مؤشرات تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لعام 2025 بحد أدنى تقريبي يتراوح من 83.4% إلى 87.4% لشعبة علمي رياضة.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم

حاسبات ومعلومات سوهاج:293.5

حاسبات ومعلومات قنا: 292.5

حاسبات ومعلومات المنيا: 291.0

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة: 291.0

حاسبات ومعلومات أسيوط: 290.5

حاسبات ومعلومات الأقصر: 290.0

حاسبات ومعلومات المنصورة: 289.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق: 289.0

حاسبات ومعلومات دمياط: 288.5

حاسبات ومعلومات بني سويف: 288.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية: 288.0

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة:288

حاسبات ومعلومات عين شمس: 287.0

حاسبات ومعلومات طنطا: 287.0

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها: 286.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ: 286.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية: 286.0

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية: 285.5

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان: 285.5

حاسبات ومعلومات العريش: 284.5

حاسبات ومعلومات السويس: 284.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات: 283.5

حاسبات ومعلومات الفيوم: 283.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم: 283.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح: 283.0

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي رياضة

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية: 284.0

حاسبات ومعلومات المنصورة: 282.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق: 282.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة:282.5

حاسبات ومعلومات دمياط: 281.5

حاسبات ومعلومات عين شمس: 281.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية:280.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية: 279.5

حاسبات ومعلومات طنطا: 279.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ: 278.5

حاسبات ومعلومات سوهاج: 278.5

حاسبات وذكاء اصطناعيا بنها: 278.0

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277.0

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان: 276.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم: 276.0

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة: 274.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات: 274.5

حاسبات ومعلومات العريش: 273.0

حاسبات ومعلومات الفيوم: 272.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح: 272.0

حاسبات ومعلومات بني سويف: 271.0

حاسبات ومعلومات قنا: 270.5

حاسبات ومعلومات المنيا: 270.5

حاسبات ومعلومات أسيوط: 270.0

حاسبات ومعلومات الأقصر: 269.5

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025:

هندسة بترول وتعدين السويس 305

طب القاهرة 303.5

طب المنصورة 303.5

طب الزقازيق 303

طب الإسكندرية 302.5

طب فاقوس 302.5

طب دمياط 302.5

طب كفر الشيخ 301.5

طب طنطا 301.5

طب عين شمس 301

طب بور سعيد 300.5

طب سوهاج 300.5

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5

طب بنها 300.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300

طب حلوان 300

طب السويس 299.5

طب الفيوم 299.5

طب بني سويف 299

طب جنوب الوادي 299

طب الاقصر 298.5

طب العريش 298.5

طب المنيا 298.5

طب أسيوط 298.5

طب أسنان المنصورة 298

طب الوادي الجديد 298

طب أسوان 298

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5

طب أسنان الزقازيق 297.5

طب أسنان كفر الشيخ 297.5

طب أسنان جنوب الوادي 297.5

طب أسنان طنطا 297

طب أسنان عين شمس 297

صيدلة سوهاج 297

طب أسنان الإسكندرية 297

طب أسنان القاهرة 297

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297

طب أسنان المنيا 297

طب أسنان أسيوط 297

طب أسنان المنوفية 296.5

طب أسنان السويس 296.5

طب أسنان بني سويف 296.5

طب أسنان الفيوم 296.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5

هندسة القاهرة 296

صيدلة المنصورة 296

هندسة المنصورة 296

صيدلة جنوب الوادي 296

صيدلة أسيوط 295.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5

صيدلة الزقازيق 295.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5

علاج طبيعي قناة السويس 295

علاج طبيعي بورسعيد 295

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295

هندسة الزقازيق 295

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295

صيدلة المنيا 295

علاج طبيعي بنها 295

هندسة عين شمس 295

صيدلة طنطا 295

صيدلة المنوفية 294.5

صيدلة بور سعيد 294.5

صيدلة عين شمس 294.5

صيدلة دمنهور 294.5

صيدلة القاهرة 294.5

صيدلة الإسكندرية 294.5

صيدلة بني سويف 294.5

علاج طبيعي السويس 294.5

علاج طبيعي القاهرة 294.5

علاج طبيعي بني سويف 294.5

صيدلة ج الوادي الجديد 294

صيدلة مدينة السادات 294

صيدلة حلوان 294

صيدلة الفيوم 294

هندسة جنوب الوادي 293.5

هندسة دمياط 293.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5

هندسة سوهاج 293

هندسة بور سعيد 293

هندسة طنطا 292.5

هندسة بنها 292

هندسة كفر الشيخ 292

هندسة بنها بشبرا 291.5

هندسة حلوان 291

كلية الهندسة جامعة دمنهور 291

هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5

هندسة السويس 290.5

هندسة الإسكندرية 290.5

هندسة حلوان بالمطرية 290

هندسة الفيوم 289.5

هندسة أسيوط 289

هندسة بني سويف 288.5

هندسة أسوان 288.5

هندسة المنيا 288

هندسة الطاقة أسوان 287.5

هندسة الوادي الجديد 287.5

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284

تخطيط عمراني القاهرة 284