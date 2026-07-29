مانشستر سيتي يتحرك بقوة لخطف موهبة ليل.. مفاوضات مكثفة لضم أيوب بوعدي

دخل نادي مانشستر سيتي في مفاوضات مكثفة مع ليل الفرنسي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام كبير من إدارة النادي الإنجليزي بحسم الصفقة.

وبحسب الصحفي فابريس هاوكينز، مراسل شبكة RMC Sport، فإن المفاوضات بين مانشستر سيتي وليل شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، حيث يعمل الطرفان على التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

ويُعد بوعدي واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما قدم مستويات مميزة مع ليل، إلى جانب تألقه اللافت مع منتخب المغرب، ما جعله هدفًا لعدد من كبار الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال وبايرن ميونخ.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين، مع وجود نقاش حول موعد انضمام اللاعب إلى مانشستر سيتي، سواء خلال الصيف الحالي أو في وقت لاحق، بينما يتمسك ليل بالحصول على أفضل صيغة ممكنة لإتمام الصفقة.