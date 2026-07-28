غياب مرموش وهالاند عن قائمة مانشستر سيتي استعدادًا للجولة الآسيوية

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قائمة الفريق المسافرة إلى آسيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد، والتي شهدت غياب الثنائي عمر مرموش وإيرلينج هالاند، ضمن عدد من اللاعبين الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2026.

وأوضح مانشستر سيتي في بيان رسمي أن اللاعبين الذين وصلوا إلى الدور ربع النهائي أو ما بعده في مونديال 2026 لن يشاركوا في الجولة الآسيوية، من أجل منحهم فترة راحة كافية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بينما سينضم بعض اللاعبين الذين ودعوا البطولة من دور الـ16 إلى جزء من المعسكر لاحقًا.

ويخوض مانشستر سيتي خلال جولته الآسيوية ثلاث مباريات ودية، تبدأ بمواجهة إنتر ميلان في هونج كونج، قبل لقاء نجوم الدوري الكوري، ثم يختتم الجولة بمواجهة أتلتيكو مدريد في العاصمة الكورية سيول، ضمن استعداداته للموسم الجديد.