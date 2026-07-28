مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لجراحة ناجحة ويكشف موعد عودته

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خضوع لاعب الوسط الإسباني رودري لعملية جراحية ناجحة، بعد معاناته خلال الفترة الماضية من آلام متكررة في منطقة الظهر.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن التدخل الجراحي أُجري بنجاح، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ خلال الأيام المقبلة برنامجًا تأهيليًا، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب عقب استكمال مراحل العلاج والتعافي.

وأكد مانشستر سيتي دعمه الكامل للاعب، متمنيًا له الشفاء العاجل، على أن يتم الكشف عن تطورات حالته الصحية وبرنامج تأهيله في الوقت المناسب.

ويأتي خضوع رودري للجراحة بعد فترة قصيرة من تألقه مع منتخب إسبانيا، إذ لعب دورًا بارزًا في تتويج "لا روخا" بلقب كأس العالم 2026، كما توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال المنافسات.