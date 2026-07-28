اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب

يقوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق.

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2026 في الحادية عشرة مساء اليوم ، على أن يتم إعلان النتيجة خلال ساعات

ويعلن موقع صدى البلد عن تحميل نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على الرابط التالي https://natega.elbalad.news/Registration

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد يستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس ، لتظهر له بالدرجات والمجموع الكلي في جميع المواد .. فور اعتمادها

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد هي :

الاسم بالكامل

رقم الهاتف

رقم الجلوس

المحافظة

البريد الإلكتروني

الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

نظام جديد / نظام قديم

اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.

اضغط على تسجيل البيانات

جدير بالذكر أنه بعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان عاجل بعد قليل للإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بـ نتيجة الثانوية العامة 2026 ، عن :