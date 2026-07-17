ولي أمر على فيس بوك: بنتي ماتت بسبب ضغوط امتحانات الثانوية العامة

قال بلال حسين ولي أمر طالبة ثانوية عامة توفيت من كثرة ضغوط الثانوية العامة النفسية عبر فيس بوك : أنا والد الطالبة نهى بلال شرف الدين، من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة… كانت ابنتي في الثامنة عشرة من عمرها، مليئة بالأمل والطموح، وتستعد لمستقبلها مثل آلاف طلاب الثانوية العامة. لكن بعد فترة عصيبة من ضغوط امتحانات الثانوية العامة ، تدهورت حالتها الصحية بصورة مفاجئة، وفقدناها، لتترك في قلوبنا حزنًا لا يوصف.

وأضاف : لا أكتب هذه الكلمات بحثًا عن الشفقة، وإنما حتى تصل قصة ابنتي إلى كل مسؤول، وإلى كل أسرة لديها طالب أو طالبة، وحتى ندرك جميعًا أهمية الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية لأبنائنا خلال هذه المرحلة الصعبة.

واستكمل قائلا : أناشد وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإخبارية نقل قصة ابنتي بكل احترام ومهنية، حتى تكون سببًا في زيادة الوعي، وحتى لا تعيش أسرة أخرى ما نعيشه اليوم من ألم… رحم الله ابنتي نهى بلال شرف الدين، وأسكنها فسيح جناته، وجعل ذكراها الطيبة صدقة جارية، وألهمنا الصبر والسلوان…إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد انتهى رسمياً أمس الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 في جميع محافظات الجمهورية

وأعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خالص تقديره لجميع القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة، من قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وأفراد الأمن، وكافة الجهات المعاونة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بُذلت طوال فترة الامتحانات، والتي أسهمت في انتظام سيرها على مستوى الجمهورية.



موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لم يتم إعلان يومه وتاريخه بالتحديد حتى الآن ، ولكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكتفت بالتأكيد على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سيكون خلال 3 أسابيع من انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026