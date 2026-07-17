عمرو الدردير: زيزو كان يتقاضى راتبه شهريا.. والزمالك له مستحقات لدى اللاعب

أكد الإعلامي عمرو الدردير، عبر برنامج اللعيب، أن أحمد سيد "زيزو" كان يحصل على راتبه الشهري بشكل منتظم طوال فترة وجوده مع نادي الزمالك، نافيًا وجود أزمة في صرف راتبه الأساسي.

زيزو

وأضاف الدردير أن نادي الزمالك يمتلك مستحقات مالية لدى اللاعب، مشيرًا إلى أن هناك مبالغ مستحقة للنادي في ذمة زيزو، وذلك في ظل استمرار الجدل بشأن الأزمة بين الطرفين.

وتأتي تصريحات الدردير بالتزامن مع تطورات ملف زيزو القانوني، بعدما طالب اللاعب اتحاد الكرة بالحصول على حيثيات قرار حفظ شكواه ضد الزمالك، تمهيدًا للتظلم أمام لجنة الاستئناف، مع احتمالية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا استدعى الأمر.