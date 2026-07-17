كارولين عزمي تخطف الأنظار بصورة مع شبل أسد على شاطئ البحر

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع إنستغرام صورة لافتة ظهرت خلالها على أحد الشواطئ وهي تحمل شبل أسد صغير، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها.

كارولين عزمي

وظهرت كارولين بإطلالة صيفية باللون الأبيض، بينما حملت الشبل والتقطت الصورة على خلفية البحر، مع استخدام أغنية "الحركة دي" للفنان أحمد حلمي ضمن الستوري.

يُعد مسلسل "رأس الأفعى" أحدث أعمال الفنانة كارولين عزمي، والذي شاركت به في موسم دراما رمضان 2026، وظهرت خلاله بشخصية ضابطة لأول مرة في مشوارها الفني، في تجربة مختلفة جمعتها بالفنان أمير كرارة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، مراد مكرم، وماجدة زكي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وحقق العمل تفاعلًا واسعًا خلال عرضه.